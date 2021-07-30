Власти Сочи заявили о необходимости 50 тыс. доз вакцин для туристов

Сочи в августе потребуется около 50 тыс. доз вакцин от коронавируса, чтобы привить прибывающих на курорт туристов. Об этом 30 июля сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Батяйкина отметила, что прогноз был сделан с учетом того, что более 40% отдыхающих уже будут вакцинированы.

«С учетом динамики прогнозной сколько гостей планирует посетить город в августе, с учетом показателя количества детей, как я уже сказала, детям до 18 лет не требуется никакой документ о вакцинации, с учетом загрузки 40% вакцинированных, мы посчитали, что городу пока требуется порядка 50 тыс. вакцин именно для туристов, которые будут приезжать», — сказала Батяйкина.

Днем ранее в Сочи открыли первый пункт вакцинации от COVID-19 на территории гостиницы.

Получить прививку на территории гостиничного комплекса «Жемчужный» можно в будни с 10:00 до 16:00 часов без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

В настоящий момент в Сочи работает 31 прививочный пункт, 13 из них — мобильные.

С 10 июля в отели Краснодарского края могут заселяться и те, кто прошел вакцинацию от коронавируса только первым компонентом препарата. Кроме того, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона разрешили с 1 августа принимать туристов, готовых привиться от COVID-19 по прибытии на курорты. Он добавил, что отдыхающих обеспечат вакциной.

Таким образом, туристы должны будут предоставить сертификат о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сертификат о вакцинации первыми или обоими компонентами вакцины или быть готовыми пройти вакцинацию на отдыхе.

Несовершеннолетние (от 15 до 18 лет) должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19 в течении полугода.

В настоящее время в России проводится кампания по вакцинации населения от СOVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.