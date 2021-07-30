Россельхознадзор возобновит поставки табачного сырья в Россию из ЮАР

Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов в Россию из ЮАР. Об этом сообщается 30 июля на сайте ведомства.

Решение принято под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках данной продукции, отмечается в сообщении. Ранее в этот день состоялись переговоры Россельхознадзора с департаментом инспекционной работы по здоровью растений министерства сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития Южно-Африканской Республики.

Стороны обсудили ограничения, введенные ранее Россельхознадзором из-за карантинной для РФ и ЕАЭС многоядной мухи-горбатки.

«В 2020 году российское ведомство информировало коллег из ЮАР об одном факте обнаружения этого организма при ввозе продукции в Россию, с начала 2021 года — о девяти случаях. Служба своевременно информировала представителей ЮАР о зафиксированных нарушениях через дипломатические каналы», — отмечается на сайте ведомства.

Профильное ведомство ЮАР уведомило о принимаемых мерах по недопущению поставок зараженных подкарантинных товаров за рубеж. «Коллеги из ЮАР сообщили, что готовы усилить меры по контролю за поставками табачного сырья и табачных отходов в Россию», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее в этот день Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям обнаружил цветочный трипс в партии свежих персиков из Турции. Наличие трипса подтвердила лабораторная экспертиза, которую провел ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».