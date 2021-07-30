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В Кургане суд вынес приговор подростку за стрельбу по маршруткам

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В Кургане суд признал виновным подростка, стрелявшего по маршрутным автобусам, и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе СК по региону.

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По данным следствия, подросток стрелял из окна дома из пневматического пистолета по движущимся автобусам. В результате осколки от разбившегося стекла попали в глаз одному из пассажиров.

«Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю Кургана. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). <...> Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 июля, стало известно, что житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из окна квартиры. Пострадали двое старшеклассников, один из них получил ушибленную рану правого плеча. После осмотра врача он был направлен на амбулаторное лечение. Другой школьник был ранен в верхнюю губу, его также отправили на лечение домой.

Отмечается, что предполагаемый зачинщик стрельбы, 42-летний безработный житель города, был задержан в своей квартире.

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