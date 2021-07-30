Космонавт призвал не беспокоиться из-за проблем с модулем «Наука»

Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Новицкий сообщил, что работа по интеграции нового модуля «Наука» продолжается. Об этом он написал в пятницу, 30 июля, в своем Instagram.

«Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на Международной космической станции по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается», — говорится в посте.

Новицкий также добавил, что вечером планируется открыть люки.

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

Тогда же наземные специалисты разрешили Новицкому открыть люк в модуль «Наука».

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, внезапное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда», добавил он.

Первоначально запуск модуля «Наука» к МКС планировался в 2007 году, но множество раз переносился из-за нехватки средств на его строительство или по другим причинам.

В итоге модуль «Наука» был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

«Наука» также подразумевает наличие комплекса обеспечения кислородом до шести человек.