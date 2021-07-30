Песков прокомментировал массовую драку в Крыму

Неповиновение органам правопорядка грозит наказанием любому гражданину России вне зависимости от того, к какой этнической группе он принадлежит. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные о том, что в Крыму произошла драка между местными жителями и уроженцами Чечни.

«В любом случае неважно, кавказцы это или не кавказцы, все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами», — заявил представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что в Кремле не владеют дополнительной информацией по данному инциденту. Такие вопросы находятся в оперативных сводках органов внутренних дел и Росгвардии, указал Песков.

В ночь на 29 июля в Симферополе произошла драка с участием более десяти человек. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов, один из которых пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

В тот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 70 человек после массовой драки возле гостиницы на проспекте Большевиков. Потасовка с участием десятков граждан произошла около гостиницы «Белые ночи».

По предварительным данным, полицейские выяснили, что конфликт произошел между мужчинами на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку, пострадали два человека.