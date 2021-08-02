29 июля на IPO вышла компания Robinhood — платформа для торговли акциями, известная тем, что клиенты там не платят комиссии за сделки и торгуют бесплатно. Прорыв в привлечении аудитории Robinhood произошел в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 любители острых ощущений стали удовлетворять свою потребность в азарте на рынке акций. За полтора года количество пользователей платформы выросло с 5 млн до 18 млн человек. Тем не менее акции компании в первый день торгов рухнули на 8,5% от цены размещения, что стало одним из худших дебютов. И это хорошие новости, потому что динамика котировок показывает: инвесторы не готовы покупать всё без разбора и брать на себя лишние риски. А их в случае с Robinhood неприлично много.

Во-первых, присутствует явный конфликт интересов. Бизнес-модель компании состоит в том, что исполнение сделок своих клиентов она передает другим брокерам за небольшую плату. Это обеспечивает более 80% выручки Robinhood. Естественно, что в таком случае компания кровно заинтересована, чтобы клиенты совершали как можно больше сделок, но это далеко не всегда хорошо для них. Не случайно компания недавно согласилась выплатить рекордные $70 млн для урегулирования претензий касательно предоставления торговли сложными инструментами неквалифицированным инвесторам. Из-за убытков от такой торговли год назад покончил с собой 20-летний парень.

И иски к брокеру продолжают поступать. Видимо, ожидая их в еще большем количестве, компания наняла в штат бывшего члена Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Дэниела Галлахера, которому за семь месяцев было выплачено вознаграждение в $30 млн. В результате всего этого вслед за привлечением новых клиентов началась и их убыль. В I квартале нынешнего года через Robinhood перестали торговать 206 тыс. человек, хотя ранее средний квартальный отток был равен 22 тыс.

Второй момент — это, собственно, оценка компании. Крупные брокеры вроде Charles Schwab, Interactive Brokers и E*Trade зарабатывают 25-45% операционной прибыли на каждый доллар выручки. Robinhood — только 8%. Возврат на инвестированный капитал у больших игроков составляет 10-15%, у Robinhood — только 5%. Значит, оценка компании в $35 млрд предполагает, что совсем скоро она должна зарабатывать на уровне крупнейших брокеров Америки. Но сможет ли она? Маловероятно, так как у Charles Schwab — 30 млн клиентов и $6600 млрд активов, а у Robinhood — 18 млн клиентов и только $81 млрд активов. Учитывая, что пандемия COVID-19 идет на спад, желающих развлекаться спекуляциями на фондовом рынке будет уже не так много, так что, видимо, лучшие времена по приросту бизнеса для Robinhood позади.

Третье, на что нужно обратить внимание, — это то, кому компания собралась продавать свои акции в ходе первичного размещения. По ее собственным словам, 20–35% должно достаться ритейловым клиентам через платформу Robinhood. Это несколько странно, так как компании обычно стремятся разместить как можно больше бумаг среди институциональных инвесторов, которые не бросятся продавать их на следующий день. Таким образом, от акций Robinhood стоит ожидать больших колебаний цены, а это совершенно точно означает повышенный риск.

Четвертый интересный момент состоит в том, что у Robinhood есть несколько типов акций. Класса А, которые, собственно, и размещаются среди инвесторов, дают на каждую бумагу один голос. Акции класса В, которые остаются у основателей компании, дают 10 голосов на одну акцию, что позволяет руководству контролировать 65% голосов. Возможно, для спекулянтов это не имеет никакого значения, но долгосрочным инвесторам такие диспропорции редко приходятся по вкусу.

И последнее. В июне этого года глава SEC заявил, что регулятор будет расследовать практику продажи клиентских заявок сторонним брокерам. Акции Virtu Financial, одного из крупных игроков на рынке, который как раз и скупает клиентские заявки, упали тогда на 8%, а потом еще на 11%. Для Robinhood это означает, что над 80% ее бизнеса висит большой риск, так как поползли слухи о том, что SEC хочет вообще запретить продавать заявки.

В итоге мы имеем удачно проведенное IPO для основателей компании Robinhood, которые смогли разместить бумаги по заоблачным ценам, и неудачное IPO для участников рынка, которые купили акции рискованной компании. Падение котировок Robinhood должно послужить хорошим напоминанием, что инвестиции — это не игрушки, а серьезное дело, требующее времени, опыта, знаний. И удачи, черт возьми.

Автор — главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

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