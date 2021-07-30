В Петербурге до 29 августа будут действовать ограничения из-за COVID-19

В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19. Действующие меры останутся в силе до 29 августа. Согласно им, сохранится запрет на массовые мероприятия численностью более 75 человек. Продолжится усиленный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Однако ряд ограничений всё же смягчат — теперь разрешена работа аттракционов и фуд-кортов, сообщает телеканал «Известия». Помимо этого в городе с 1 октября станет обязательной вакцинация 80% персонала. Привиться должны будут работники общепита и сферы услуг, а также кинотеатров и фитнес-центров. С 15 октября мера коснется сотрудников розничной торговли. Также вакцину обязаны получить персонал гостиниц, экскурсоводы и турагенты. 80% привитых должно быть в сфере пассажирских перевозок общественного транспорта и такси. Вакцинация обязательна для работников образования, здравоохранения и соцзащиты. До 1 октября вакцину должны получить 80% чиновников.

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