На Кипре 2 августа начнут вакцинацию подростков от коронавируса

Со 2 августа на Кипре стартует добровольная вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет. Соответствующее решение 30 июля принял кабинет министров страны.

«Вакцинация будет добровольной и [будет осуществляться] с согласия родителей или законных опекунов», — сообщил глава минздрава Республики Кипр Михалис Хаджипантелас.

Как рассказал глава минздрава, для вакцинации подростков будут применяться вакцины Pfizer — BioNTech и Moderna. Такие рекомендации дало Кипрское педиатрическое общество и научно-консультативный комитет подростков.

Кроме того, Хаджипантелас сообщил, что на Кипре будет расширена зона действия антиковидных сертификатов SafePass. Их нужно будет предъявлять во всех помещения, где могут собираться более 10 человек.

SafePass подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, наличие ПЦР-теста или справки о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

Туристам, которые не прошли процедуру вакцинации, придется сдавать ПЦР на наличие антигенов коронавируса.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что тысячи людей, выступающих против грядущего расширения действия «карт безопасности» SafePass, введенных властями Кипра из-за обострения случаев COVID-19 в стране, вышли на улицы столицы республики — Никосии.

Митинг был организован через группы в социальных сетях. Протестующие призвали немедленно отменить пропуск SafePass и продлить проведение бесплатных экспресс-тестов, которые закончатся 1 августа, а также прекратить обязательное двухнедельное тестирование всех непривитых работников государственного и частного секторов. Также они требовали от президента страны объявить вакцинацию от коронавируса необязательной, что позволит не разделять общество на привитых и непривитых.

25 июня министерство здравоохранения Кипра заявило об обеспокоенности ростом количества случаев коронавируса, при этом некоторые пациенты скрывают, с кем контактировали. В ведомстве считают, что рост числа заболевших связан с несоблюдением санитарных мер. Там также отметили, что заболевают в основном люди, не прошедшие вакцинацию.