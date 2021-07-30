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Появились кадры спуска на воду АПЛ «Красноярск»

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Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» спустили на воду в Северодвинске.

«АПРК «Красноярск» воплотил в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения. Пополнение состава Подводных сил этими подлодками, не имеющими аналогов в мире, наглядно демонстрирует этап активного оснащения ВМФ России», — отметил на церемонии главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Церемония состоялась в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Гендиректор предприятия Михаил Будниченко дал команду на вывод, после чего по традиции о борт подлодки бутылку шампанского разбил будущий командир субмарины капитан II ранга Иван Артюшин.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Ранее говорилось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

26 июля головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море.

«Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».

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