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Land Rover выпустил новую версию Defender для дальних поездок

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Британия компания Land Rover представила специальную версию внедорожника Defender под названием Trophy Edition, предназначенную для дальних поездок. Об этом 29 июля сообщает Motor1.

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От стандартного автомобиля новая версия Defender отличается наличием экспедиционного багажника на крыше, дополнительной стальной защитой бамперов и картера двигателя, внедорожными шинами.

Также в оснащение Defender Trophy Edition вошла пневматическая подвеска, камера заднего вида, а также информационно-развлекательный комплекс Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем.

Автомобиль оснащен 3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 400 л.с. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом.

Всего будет выпущено 220 таких автомобилей.

18 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует построить внедорожники Evoque и Discovery Sport следующего поколения на новой электрической архитектуре под названием Electrified Modular Architecture (EMA).

Полностью электрический Evoque дебютирует в 2024 году, а следом за ним презентуют Discovery Sport. По предварительным данным, выпуск машин на новой платформе наладят на британском заводе Land Rover в Хейлвуде.

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