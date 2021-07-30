Land Rover выпустил новую версию Defender для дальних поездок

Британия компания Land Rover представила специальную версию внедорожника Defender под названием Trophy Edition, предназначенную для дальних поездок. Об этом 29 июля сообщает Motor1.

От стандартного автомобиля новая версия Defender отличается наличием экспедиционного багажника на крыше, дополнительной стальной защитой бамперов и картера двигателя, внедорожными шинами.

Также в оснащение Defender Trophy Edition вошла пневматическая подвеска, камера заднего вида, а также информационно-развлекательный комплекс Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем.

Автомобиль оснащен 3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 400 л.с. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом.

Всего будет выпущено 220 таких автомобилей.

18 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует построить внедорожники Evoque и Discovery Sport следующего поколения на новой электрической архитектуре под названием Electrified Modular Architecture (EMA).

Полностью электрический Evoque дебютирует в 2024 году, а следом за ним презентуют Discovery Sport. По предварительным данным, выпуск машин на новой платформе наладят на британском заводе Land Rover в Хейлвуде.