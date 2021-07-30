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Суд в Москве получил протокол о штрафе до 6 млн рублей к WhatsApp

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Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

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«Дата судебного заседания пока не назначена», — отметили в инстанции, сообщает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор составил в отношении мессенджера административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных») и направил его в суд.

Сервису обмена сообщениями грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

29 июля стало известно, что административные протоколы за повторный отказ Twitter и Facebook от локализации данных россиян на территории РФ поступили в мировой суд Москвы. Каждой компании грозят штрафы до 18 млн рублей.

В тот же день Google получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение этого же закона.

8 апреля стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google, в случае если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей. 1 июля стало известно, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных на территории России, это стало основанием для составления административных протоколов.

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