СК опроверг версию об отношениях полицейского и убитой школьницы

Сотрудники самарского следственного управления Следственного комитета РФ не подтвердили версию о близких отношениях между школьницей и полицейским, подозреваемым в ее убийстве. Об этом 30 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

«По предварительным данным, отношения между полицейским и 15-летней девушкой не подтверждаются», — отметили в ведомстве.

Тело школьницы 2006 года рождения обнаружили 29 июля вечером в районе одного из жилых домов в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

Как сообщал источник «РИА Новости», правоохранитель сначала сбил девочку на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Убитая проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Руководство главка полиции по Самарской области уволило подозреваемого в убийстве школьницы полицейского.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что подполковник полиции Антон Б. является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.