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Тренер прокомментировал серебро российских шпажистов в командном турнире ОИ

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Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по фехтованию сумела раскрыть свой потенциал, это большая радость. Такое мнение 30 июля высказал тренер российских спортсменов Ильгар Мамедов, комментируя завоевание серебра в командном турнире.

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В финале спортсмены сборной ОКР Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков уступили спортсменам из Японии со счетом 36:45.

«От мужской шпаги, которая запрыгнула в уходящий поезд и получила лицензию, наверно, ничего не ожидали. Но потенциально ребята сильные, и сегодня они смогли этот потенциал раскрыть. Это большая радость, спустя 25 лет у нас медаль в мужской шпаге на Олимпийских играх», — рассказал Мамедов ТАСС.

Тренер отметил, что сборной Японии по фехтованию помогли родные стены. За четыре часа встречи российские спортсмены не смогли одолеть соперников.

«Японцы были острее и точнее во всех моментах, по дистанции не давали нам пользоваться, кураж поймали. Зрителей нет, но всё равно они в своем зале, кучка волонтеров, специалисты по фехтованию за них болели. По большому счету только Павел Сухов мог сегодня им сопротивляться, у Сергея Биды и Никиты Глазкова не получилось, они свои микроматчи почти все проиграли», — заключил Мамедов.

Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпиаде — это результат работы последних пяти лет.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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