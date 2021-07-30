Тренер прокомментировал серебро российских шпажистов в командном турнире ОИ
Мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по фехтованию сумела раскрыть свой потенциал, это большая радость. Такое мнение 30 июля высказал тренер российских спортсменов Ильгар Мамедов, комментируя завоевание серебра в командном турнире.
В финале спортсмены сборной ОКР Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков уступили спортсменам из Японии со счетом 36:45.
«От мужской шпаги, которая запрыгнула в уходящий поезд и получила лицензию, наверно, ничего не ожидали. Но потенциально ребята сильные, и сегодня они смогли этот потенциал раскрыть. Это большая радость, спустя 25 лет у нас медаль в мужской шпаге на Олимпийских играх», — рассказал Мамедов ТАСС.
Тренер отметил, что сборной Японии по фехтованию помогли родные стены. За четыре часа встречи российские спортсмены не смогли одолеть соперников.
«Японцы были острее и точнее во всех моментах, по дистанции не давали нам пользоваться, кураж поймали. Зрителей нет, но всё равно они в своем зале, кучка волонтеров, специалисты по фехтованию за них болели. По большому счету только Павел Сухов мог сегодня им сопротивляться, у Сергея Биды и Никиты Глазкова не получилось, они свои микроматчи почти все проиграли», — заключил Мамедов.
Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.
Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпиаде — это результат работы последних пяти лет.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.