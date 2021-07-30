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Пластиковую свистульку достали из бронхов мальчика в Ишиме

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Врачи больницы № 4 Ишима Тюменской области извлекли из бронхов 8-летнего ребенка пластиковую свистульку длиной 2 см. Чтобы достать инородное тело, эндоскопист и анестезиолог провели мальчику бронхоскопию. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает.

Всего с января около 40 горожан были осмотрены на наличие чужеродного предмета в ЖКТ и дыхательных путях. Из этого числа 14 человек нуждались в медицинских услугах, информирует портал «Наш город». «Из-за риска удушения необходимо действовать быстро — вызывать «скорую» и оказать первую помощь», — напомнил врач-эндоскопист ишимской ОБ № 4 Александр Гребнев.

Как стало известно в начале июня, в Тюменской областной клинической больнице № 2 хирурги трижды прооперировали 10-летнего ребёнка, который проглотил 14 деталей от конструктора, в том числе магнит, из-за которого сформировался большой железный комок с острыми краями. У мальчика диагностировали перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. После операций пациент пошел на поправку.

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