Американцы посмеялись над «неправильной» стойкой Бацарашкиной на ОИ

Американские пользователи соцсетей активно обсуждают фотографию российской спортсменки Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио, где она одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м.

На снимке россиянка стоит в расслабленной позе и держит одну руку в кармане. Комментаторы обратили внимание на неправильную, по их мнению, манеру спортсменки держать пистолет.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», — приводит «Спорт-Экспресс» один из комментариев.

Вместе с тем нашлись пользователи, осведомленные о специфике стрельбы из пневматического пистолета.

«Ребята, расслабьтесь, это пневматика, а не настоящее оружие. Эта техника была бы отстойной при настоящей стрельбе, но это Олимпиада. Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», — объяснил комментатор.

В этот же день Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. 24-летняя спортсменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон.

25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. После соревнований спортсменка рассказала, что пока еще не осознает того факта, что стала олимпийской чемпионкой. Россиянка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.