Прямой эфир
Мир
Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада
Мир
В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО
Спорт
В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику
Общество
Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании
Мир
Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию
Спорт
Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ
Общество
На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
Мир
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров
Сюжет:

Американцы посмеялись над «неправильной» стойкой Бацарашкиной на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские пользователи соцсетей активно обсуждают фотографию российской спортсменки Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио, где она одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м.

«Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов — о триумфе в Токио, пути к золоту и выступлении с травмой

На снимке россиянка стоит в расслабленной позе и держит одну руку в кармане. Комментаторы обратили внимание на неправильную, по их мнению, манеру спортсменки держать пистолет.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», — приводит «Спорт-Экспресс» один из комментариев.

Вместе с тем нашлись пользователи, осведомленные о специфике стрельбы из пневматического пистолета.

«Ребята, расслабьтесь, это пневматика, а не настоящее оружие. Эта техника была бы отстойной при настоящей стрельбе, но это Олимпиада. Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», — объяснил комментатор.

В этот же день Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. 24-летняя спортсменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон.

25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. После соревнований спортсменка рассказала, что пока еще не осознает того факта, что стала олимпийской чемпионкой. Россиянка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021