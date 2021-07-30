Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Самаре

Следствие попросило арестовать экс-полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Самаре. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

Причиной смерти школьницы стали множественные телесные повреждения. Подозреваемого, оказавшегося подполковником полиции, начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальника третьего отдела угрозыска Самары, задержали.

«Следователь будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Предварительно, заседание состоится в субботу в Самарском районном суде», — рассказали в пресс-службе СУ СК «РИА Новости».

Руководство Главного управления МВД по Самарской области сообщило о своем решении уволить полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы.

По данным источников, мужчина сначала сбил девочку на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Отмечалось, что убитая проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, заявил, что подполковник полиции Антон Б. является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.