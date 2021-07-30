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Украинские радикалы устроили драку с участниками ЛГБТ-акции в Киеве

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Украинские националисты устроили драку с участниками акции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, которая проходит в центре Киева. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает украинское издание «Апостроф».

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Отмечается, что сотрудникам полиции пришлось вмешаться в конфликт. Стражи порядка использовали резиновые дубинки и баллончики с газом, чтобы оттеснить радикалов.

В результате потасовки пострадал один из правоохранителей от распыленного ему в лицо газа, добавили в издании.

Участники в поддержку прав ЛГБТ-сообщества требуют принять законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации», а также начать расследование в отношении радикалов, нападавших на представителей ЛГБТ.

21 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что в стране будет проведен референдум по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии о пересмотре венгерского закона о пропаганде ЛГБТ в школах. По словам главы кабмина, в данной ситуации защитить страну может только «общая воля народа».

15 июля Еврокомиссия запустила юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши из-за местных законов, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Указывалось, что, в случае если власти этих стран не прислушаются к претензиям Еврокомиссии, против них могут подать иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов может обязать Будапешт и Варшаву выполнить требования комиссии. В свою очередь, премьер-министр Венгрии назвал начатую ЕК процедуру легализованным хулиганством.

15 июня национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей до 18 лет.

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