Прямой эфир
Мир
Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада
Мир
В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО
Спорт
В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику
Общество
Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании
Мир
Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию
Спорт
Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ
Общество
На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
Мир
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимости размещать на территории Белоруссии военных из России нет, однако страна готова сделать это для обеспечения безопасности Союзного государства при необходимости. Об этом 30 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений
Страны готовятся к совместным стратегическим маневрам «Запад-2021»

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Также Лукашенко обратил внимание, что на Западе снова выразили беспокойство из-за белорусско-российских учений «Запад-2021». Слышать подобное белорусскому лидеру «смешно».

«Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях», — заявил Лукашенко.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минск не обращался к Москве с вопросом о возможности размещения в Белоруссии вооруженных сил РФ.

Весной текущего года стало известно, что на территории Белоруссии планируют создать белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Уточняется, что работа такого центра позволит повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России. Также это поспособствует укреплению практической составляющей развития единой региональной системы ПВО Союзного государства.

Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко выступил за базирование на территории страны российских самолетов. Также он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021