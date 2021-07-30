Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет

Необходимости размещать на территории Белоруссии военных из России нет, однако страна готова сделать это для обеспечения безопасности Союзного государства при необходимости. Об этом 30 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Также Лукашенко обратил внимание, что на Западе снова выразили беспокойство из-за белорусско-российских учений «Запад-2021». Слышать подобное белорусскому лидеру «смешно».

«Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях», — заявил Лукашенко.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минск не обращался к Москве с вопросом о возможности размещения в Белоруссии вооруженных сил РФ.

Весной текущего года стало известно, что на территории Белоруссии планируют создать белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Уточняется, что работа такого центра позволит повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России. Также это поспособствует укреплению практической составляющей развития единой региональной системы ПВО Союзного государства.

Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко выступил за базирование на территории страны российских самолетов. Также он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса.