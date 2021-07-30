Прокурор потребовал приговорить блогера Джаборова к 4 годам за пранк в метро

Прокурор потребовал приговорить блогера Каромата Джаборова к четырем годам колонии за имитацию приступа коронавируса в метро. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В ходе состоявшихся судебных прений сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), и назначить наказание Джаборову К.С. в виде четырех лет лишения свободы, Исаченко А.А. и Мелехову С.Д. в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде ТАСС.

10 февраля 2020 года Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Джаборова за пранк с коронавирусом в московском метро.

Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.

Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».

6 марта того же года Джаборов раскаялся в содеянном и попросил прощения у пассажиров метро.