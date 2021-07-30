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В Сети появилось видео с места взрыва на химзаводе под Ростовом

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В социальных сетях появились видеоролики, сделанные на месте взрыва на химическом предприятии «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщает 30 июля телеканал РЕН ТВ.

Кадры опубликованы в группе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Каменске-Шахтинском». На ролике видно, как серые клубы дыма поднимаются над предприятием, где произошло ЧП.

Ранее в этот день в больнице от химических ожогов умер один из пострадавших семи рабочих. Его коллеги находятся в реанимации, состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое.

Взрыв на химическом заводе под Ростовом-на-Дону произошел вечером 29 июля. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили об отсутствии информации о происшествии Источник в администрации Каменска-Шахтинского подтвердил факт взрыва, сообщает 161.RU.

27 июля взрыв произошел на химическом предприятии Chempark в немецком городе Леверкузен. Погибли два человека, еще 31 человек пострадал.

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