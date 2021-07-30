РФ и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о создании совместной рабочей группы по водородной энергетике. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается на сайте Министерства энергетики РФ.

«Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что первые российско-эмиратские консультации были проведены замглавой Минэнерго Павлом Сорокиным и заместителем министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама, при участии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

По словам Сорокина, Россия и ОАЭ обладают всеми возможностями для того, чтобы стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка. Он также отметил, что водород будет играть ключевую роль в поддержании энергобаланса.

Кроме того, подчеркивалось, что стороны подтвердили общую заинтересованность в наращивании взаимодействия в контексте водородной энергетики, отметив, что для этого у обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности и большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода.

Ранее, в апреле, Павел Сорокин говорил, что Россия намерена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году. Он добавил, что к 2050 году страна хочет продавать в иностранные государства до 33,4 млн т водорода при нынешнем показателе 7,9 млн т.