Эксперт оценил заявление США о готовности вернуться к переговорам по СВПД

Со стороны Ирана настрой на возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны остается твердым, однако волнение вызывает позиция США. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

«На первый взгляд легко согласиться с американскими дипломатами в том, что простой венских переговоров связан со сменой руководства Ирана. США проявили готовность пойти на минимально необходимые уступки для возвращения в соглашение, и мяч теперь на иранской стороне. Но надо помнить о том, что время потеряли сами США — консультации по возвращению в СВПД начались лишь в апреле», — отметил он.

По словам эксперта, до сих пор не ясно, насколько Соединенные Штаты продолжают увязывать возобновление ядерной сделки с началом консультаций по региональной политике Ирана и его ракетной программы — об этом публично говорит только иранская сторона.

«В целом я смотрю на состояние переговоров со слабеющим оптимизмом. Иранцы замедлились, потому как им сложно принять решение: экономическое положение страны не станет резко лучше даже после того, как они подпишут декларацию о возвращении в СВПД, а потребовать большего после этого они уже не смогут. Вместе с тем я уверен, что с иранской стороны настрой вернуться к сделке останется твердым: там все понимают, что без нее они свою экономику не спасут», — указал Маргоев.

При этом эксперт признался, что его в большей степени волнует точка зрения Вашингтона по этому вопросу, так как, находясь в позиции сильного, они могут решить, что готовы смириться с рисками, которые им преподнесет мир без ядерной сделки с Ираном. И тогда это будет самой крупной из возможных сегодня ошибок администрации американского президента Джо Байдена, заключил он.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, при этом добавив, что такие предложения не будут вечными. Она отметила, что США «по-прежнему заинтересованы в том, чтобы добиться возврата к взаимному соблюдению соглашения».

28 июля постпред исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади рассказал об отказе Соединенных Штатов снимать санкции, принятые ранее в отношении 500 иранских физических и юридических лиц.

14 июля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США продолжат переговоры по СВПД, несмотря на обвинения в адрес иранских спецслужб в попытках похитить американского журналиста, который критиковал иранский режим. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, возвращение Соединенных Штатов к СВПД по ядерной программе Ирана поможет реагировать на вызовы со стороны Тегерана.

До этого, в июне, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде. Эксперты вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он отклоняется. Представители государств — участников сделки проводят также отдельные консультации с американской делегацией. Прямые же переговоры в Вене американская и иранская стороны пока не вели.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.