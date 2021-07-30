Двигатели модуля «Наука» нештатно включились из-за программного сбоя

Двигатели модуля «Наука», ранее пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС), нештатно включились из-за программного сбоя. Об этом 30 июля сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

По его словам, на всех этапах полета модуля система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво, однако на ближнем участке сближения были замечены незначительные колебания, с которыми тем не менее автоматическая система стыковки справилась.

«Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — приводятся слова Соловьева на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Эксперт заверил, что ситуация была быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда». В настоящий момент, указал он, станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и модуля работают нормально, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией.

Соловьев также сообщил, что в настоящее время экипаж занят выравниванием давления в модуле «Наука», во второй половине дня экипаж войдет в модуль, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к штатной работе.

Накануне сообщалось, что экипаж МКС приостановил обычные работы из-за ситуации с незапланированным включением двигателей модуля после пристыковки к станции. В результате произошло изменение высоты станции на 45 градусов, пишет «Газета.ру».

Модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» 21 июля и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

МЛМ разработали в РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет модуля увеличится площадь российского сегмента станции и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.