Российская мечта: Путину рассказали о поиске талантливых управленцев

Два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, шесть гендиректоров заводов и шесть главврачей больниц. Таковы результаты конкурса «Лидеры России» за три года его проведения. Как рассказал на встрече с президентом Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», которая проводит конкурс, с 2018 года организации удалось добиться выдающихся результатов. Платформа объединяет 26 проектов, в которых уже приняли участие свыше 8 млн человек. Деятельность АНО действительно помогает молодым специалистам в трудоустройстве и достижении профессиональных вершин, согласны опрошенные «Известиями» эксперты.

Мэры, губернаторы и главврачи

Автономная некоммерческая организация появилась в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.

По словам президента, эта структура создавалась прежде всего для социальной мобильности людей, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». Среди проектов этой организации можно выделить конкурсы «Лидеры России», «Большая перемена» и «Учитель года».

Сегодня платформа объединяет 26 проектов, в которых уже приняли участие свыше 8 млн человек самых разных возрастов — от школьников до граждан старше 50. За время ее деятельности было объявлено более 26 тыс. победителей, сообщил Алексей Комиссаров. По его словам, самой активной возрастной категорией остается молодежь от 18 до 35 лет.

— Те, кто школу заканчивает, у них есть возможность уже выбрать другие наши проекты, их очень много. Например, для тех, кто интересуется информационными технологиями, это конкурс «Цифровой прорыв». Есть «Мастера гостеприимства», есть кубок «Управляй», есть «ТопБЛОГ» для блогеров, — пояснил гендиректор организации.

Флагманским проектом платформы считается конкурс «Лидеры России», который позволяет совершенствовать управленческие навыки. Около 300 его участников уже были назначены на высокие посты: двое из них стали губернаторами, шесть — заместителями федеральных министров, четыре — мэрами городов, шесть — генеральными директорами заводов и крупных компаний, шесть — главврачами больниц и медицинских центров.

В частности, победителя конкурса Евгения Григорьева в марте избрали мэром Якутска. 29 июня самый молодой победитель второго сезона конкурса, 27-летний Игнат Петухов был назначен вице-губернатором Оренбургской области. А вот победитель третьего сезона Дарья Гриц в июле стала проректором по образованию научно-технологического университета «Сириус». Победителя трека «Наука» Андрея Незнамова в апреле назначили управляющим директором Центра регулирования искусственного интеллекта «Сбера», рассказал Алексей Комиссаров.

Реализовать мечту

Сейчас закончился дистанционный этап четвертого сезона «Лидеров России». Скоро пройдут финалы всех направлений, включая трек «Международный». Организаторы уже получили около 11 тыс. заявок из 150 стран. Финалисты смогут претендовать на упрощенное получение вида на жительство, а победители — даже на гражданство РФ, рассказал Алексей Комиссаров. Он добавил, что в прошлом году впервые прошел конкурс «Лидеры России. Политика». Его победителями стали 49 человек, 26 из них сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы от разных партий.

Одна из проблем, о которой не раз упоминал и президент, — это вопрос занятости и реализации молодежи. Спрос на молодых специалистов стремительно падает: по данным Минтруда, более трети зарегистрированных безработных — это люди до 29 лет. Работодатели предпочитают брать людей с опытом, также есть проблема несоответствия между структурой подготовки кадров вузами и объективно существующими потребностями в специалистах на рынке труда, отметил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— Вместе с тем сегодня существует много программ, которые интегрируют академический опыт вузов и практические навыки ведущих промышленных предприятий. Университеты стремятся давать студентам по несколько компетенций, что в ближайшее время должно дать колоссальный эффект, — сказал он.

Проблема занятости молодежи в стране стоит остро, в первую очередь это касается людей в возрасте 20–24 лет, уточнила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. По ее словам, проект «Россия — страна возможностей» помогает молодым людям и подросткам в развитии карьеры, налаживании горизонтальных связей, воспитании целеустремленности и умения планировать.

— Эта история крайне важна и полезна. Согласно исследованиям социологов, успех, признание для молодых людей определяется собственной независимостью и реализацией в какой-либо деятельности. Вместе с тем не стоит забывать, что у человека, помимо карьеры, должна быть семья, то, на что он может опереться и ради чего стремиться к вершинам, и карьерным в том числе, — отметила эксперт.

Поэтому важно, чтобы тема молодой семьи в рамках деятельности АНО тоже всячески позиционировалась как необходимая составляющая для человека, уверена Наталья Агре. По данным ВЦИОМа, 83% участников разных конкурсов сообщили, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% — участие помогло найти их призвание, резюмировал Алексей Комиссаров.