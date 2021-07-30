Лукашенко вернул на доработку проект поправок к конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 30 июля, заявил, что вернул на доработку проект поправок к конституции страны.

«Я сегодня вернул всё это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это) мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», — цитирует его БелТА.

Глава государства указал на то, что замечания по поправкам занимают 170 листов. При этом Лукашенко напомнил, что предлагаемые изменения являются концептом будущего страны.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была озвучена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35.

Также было предложено введение ценза оседлости — постоянное проживание в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами и ценза гражданства — отсутствие иностранного гражданства.

Ранее, 14 мая, конституционная комиссия Белоруссии предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.

30 марта Лукашенко заявил, что решения о перераспределении полномочий между органами госвласти в Белоруссии уже назрели, но «размывать» полномочия президента в стране не стоит: этот процесс должен быть постепенным.

15 марта белорусский лидер сообщил, что в стране начала работу комиссия по подготовке поправок в конституцию. Решение о ее формировании было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

За день до этого Лукашенко подчеркнул, что проект нового основного закона страны будет готов в течение года. Он отметил, что документ всенародно обсудят до конца года, а последнюю, третью редакцию обновленной конституции вынесут на референдум в начале 2022 года.