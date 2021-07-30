Медведчук назвал политическим решение суда о продлении ему ареста

Народный депутат и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 30 июля назвал решение апелляционного суда, который оставил его под домашним арестом до 7 сентября, политическим, а не юридическим.

В тот же день Медведчук заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук заявил, что продление домашнего ареста является нарушением законодательства. По его словам, прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Сам политик заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Медведчук подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения. Он назвал выдвинутые обвинения репрессиями и ответом на критику киевских властей.

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