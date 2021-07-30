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В Кремле прокомментировали массовую драку в Крыму

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Гражданин России, относящийся к любой этнической группе, должен быть наказан за неповиновение органам правопорядка. Об этом 30 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в Крыму произошла драка между местными жителями и уроженцами Чечни. В результате конфликта пострадал сотрудник правоохранительных органов.

«Неважно, кавказцы это или не кавказцы, все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль не располагает информацией по инциденту, президенту страны Владимиру Путину о драке не докладывалось. Этот вопрос находится в компетенции полиции и Росгвардии.

В ночь на 29 июля в Симферополе произошла драка с участием более десяти человек. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка.

В тот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 70 человек после массовой драки возле гостиницы на проспекте Большевиков. Потасовка с участием десятков граждан произошла около гостиницы «Белые ночи».

По предварительным данным, полицейские выяснили, что конфликт произошел между мужчинами на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку, пострадали два человека.

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