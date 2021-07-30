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Следствие намерено просить ареста одного из основателей финпирамиды Finiko

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В МВД России в пятницу, 30 июля, подтвердили информацию о задержании в Татарстане одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Как сообщили в ведомстве, следствие намерено добиваться заключения задержанного в СИЗО.

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«От имени этой организации начиная с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты», — приводит пресс-служба МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

При этом организация была зарегистрирована за пределами России. С целью привлечения наибольшего числа клиентов, сотрудники компании распространяли информацию о приеме денежных средств по программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Вместе с тем инвестиционная деятельность фактически не велась, указали в МВД.

В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из разных регионов страны, а также Республики Казахстан, отметили в ведомстве.

В настоящее время суд в Казани решает вопрос об заключении под стражу задержанного.

По данным РЕН ТВ, речь идет о Кирилле Доронине, который является одним из основателей организации. Ему вменяют статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств».

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. В них участвовали 15 оперативников МВД Республики Татарстан. Тогда стало известно, что прошедшие мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении организаторов финансовой пирамиды.

«Финико» не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем компания обещала своим клиентам приумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки.

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