Эксперты назвали четыре правила зарядки смартфона

Специалисты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые смогут обеспечить его более продолжительную работу. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что рекомендации актуальны для бюджетных и более старых моделей устройств.

Так, эксперты рекомендуют не заряжать гаджет ночью, так как в это время в электросетях возникает избыток энергии и устройство может сгореть. Не стоит заряжать телефон в автомобиле до пуска двигателя, также из-за возможного скачка напряжения.

Не следует во время зарядки запускать на телефоне «тяжелые» приложения, а также использовать некачественные зарядные устройства, указали специалисты.

По словам начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексея Верещагина, аккумулятор мобильного телефона прослужит дольше, если поддерживать его заряженным и не допускать полной разрядки.

Эксперт отметил, что оптимальным является заряд аккумулятора на уровне 30–85%.

При этом, объяснил специалист, заряжать телефон следует регулярно. Чем больше перерывы в зарядке, тем выше скорость износа батареи, подчеркнул эксперт.