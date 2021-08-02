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Эксперты назвали четыре правила зарядки смартфона

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Специалисты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые смогут обеспечить его более продолжительную работу. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Уточняется, что рекомендации актуальны для бюджетных и более старых моделей устройств.

Так, эксперты рекомендуют не заряжать гаджет ночью, так как в это время в электросетях возникает избыток энергии и устройство может сгореть. Не стоит заряжать телефон в автомобиле до пуска двигателя, также из-за возможного скачка напряжения.

Не следует во время зарядки запускать на телефоне «тяжелые» приложения, а также использовать некачественные зарядные устройства, указали специалисты.

По словам начальника отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексея Верещагина, аккумулятор мобильного телефона прослужит дольше, если поддерживать его заряженным и не допускать полной разрядки.

Эксперт отметил, что оптимальным является заряд аккумулятора на уровне 30–85%.

При этом, объяснил специалист, заряжать телефон следует регулярно. Чем больше перерывы в зарядке, тем выше скорость износа батареи, подчеркнул эксперт.

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