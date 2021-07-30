Ростовский завод подтвердил данные о семи пострадавших при возгорании

На предприятии «Комбинат «Каменский» подтвердили, что семь человек пострадали в результате произошедшего 29 июля возгорания. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили сайте предприятия.

«29 июля, около 20:00, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В результате случившегося госпитализировано 7 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все пострадавшие находятся в городской больнице.

Также на на предприятии отметили, что для проведения расследования инцидента приступила к работе оперативная группа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.

«Вредных выбросов в атмосферу не поступило», — заключили в «Комбинате «Каменском».

Взрыв вечером 29 июля произошел на химическом предприятии «Комбинат «Каменский», в результате в больнице скончался один рабочий, получивший химические ожоги.