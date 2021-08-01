Женщины перечислили самые отталкивающие черты мужчин

Женщины перечислили отталкивающие распространенные мужские качества. Соответствующие комментарии, общее количество которых составило более 42 тыс., девушки оставили на интернет-ресурсе Reddit.

Так, одна из из пользовательниц с ником Utrechtonmymind указала на неумение мужчин просить о помощи. В качестве примера она привела случай, когда ее приятель долго не мог найти нужное место, не решаясь обратиться к прохожим.

«Этот парень, с которым я была, предпочитал бесцельно ходить в течение 30 минут, до тех пор, пока я не решила спросить у кого-нибудь дорогу», — написала девушка.

Другая девушка с ником ImTheSmallestPeach посетовала на то, что парни очень боятся получать подарки.

«Почему вы должны вести себя так? Разве я не могу просто подарить парню прикольную вещь?» — удивилась она.

Как считает комментатор под ником ReginaSerpentium, мужчинам очень не идут узкие джинсы. Кроме того, она предположила, что это такой предмет гардероба может вредить половому здоровью мужчин.

Многих девушек раздражает, когда их партнеры используют дорогие шампуни вместо мыла, написала пользователь goaheadblameitonme.

При этом, как отметили некоторые пользовательницы, молодые люди часто жалуются на сухие губы и потрескавшуюся кожу, однако не стремятся исправить данные проблемы с помощью уходовых средств.

Женщина под ником keystah отметила, что мужчины могут сначала проявлять интерес, а потом внезапно — «будто выключатель сработал» — прекратить общение. Она убеждена, что в подобных случаях они «теряют больше».

В феврале стало известно, что число разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Ученые пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми подают на развод чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Но это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст.