Табун сбежавших лошадей нашли с помощью вертолета в Омской области

Житель Усть-Ишимского района Омской области потерял табун из 56 лошадей еще в начале июля. Три недели мужчина пытался найти животных самостоятельно, но результата не было, поэтому он попросил помощи у полицейских.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в связи с большим охватом территории и ее труднопроходимостью, полиция приняла решение привлечь к поискам вертолет Росгвардии, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Полицейские и сотрудники из авиационного отряда Росгвардии с воздуха обследовали земли и увидели пропавших лошадей. Выяснилось, что беглецам не удалось далеко уйти от населенного пункта.

Лошади находились в болотистой местности рядом с селом Щербаки. Животных вернули хозяину, отмечает ИА «Город55».

Жеребца Ижмарина редкой чубарой масти, ставшего звездой YouTube, планирует купить заводчик из Казахстана. Однако владельцы планируют выставить на продажу его отца и тем самым освободить для Ижмарина место в сыктывкарском табуне. До появления в Коми дедушки Ижмарина, коня Арбата, в республике не было ни одной лошади чубарой масти.