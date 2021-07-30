Тело актера из «Марша Турецкого» нашли спустя 10 дней после смерти

В Москве найдено тело актера Максима Михайлина. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мертвый артист пролежал в столичной квартире порядка 10 дней, прежде чем его обнаружили.

Отмечается, что 46-летний артист перестал выходить на связь и отвечать на звонки, после чего прибывшие к его квартире полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело актера.

Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. Причины его кончины установит экспертиза.

Максим Михайлин снимался в российских фильмах и сериалах. Среди его известных работ картины «Закон и порядок» и «Марш Турецкого».