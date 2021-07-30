Прямой эфир
Мир
Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада
Мир
В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО
Спорт
В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику
Общество
Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании
Мир
Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию
Спорт
Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ
Общество
На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
Мир
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

Хуснуллин сообщил о первой добытой воде для Крыма со дна Азовского моря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Добыта первая пресная вода из источников под Азовским морем, которые планируется использовать для водоснабжения Крыма. Об этом 30 июля рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — сказал он.

Воду нашли на глубине 100 м, ее качество будут исследовать в Москве. Данные о качестве и объеме запасов воды будут получены к сентябрю, когда пробурят еще несколько скважин, добавил вице-премьер.

«Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объеме. Мы сейчас пробурим еще несколько скважин до конца сентября, в конце сентября будем иметь все данные», — сказал Хуснуллин.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. По его словам, такая мера позволит в короткие сроки «обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым».

Хуснуллин 8 июля заявил, что все водохранилища Крыма наполнились водой после подтопления, запасов в них хватит на два года.

В конце июня глава Крыма Сергея Аксенов завил, что ситуация с водой на полуострове нормализуется. Темпы водоснабжения возвращаются к норме.

В Крыму в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения. В Алуште, Симферополе, Ялте и других населенных пунктах были введены графики подачи воды. Проблемы наблюдались и в Севастополе.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021