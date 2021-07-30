Хуснуллин сообщил о первой добытой воде для Крыма со дна Азовского моря

Добыта первая пресная вода из источников под Азовским морем, которые планируется использовать для водоснабжения Крыма. Об этом 30 июля рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — сказал он.

Воду нашли на глубине 100 м, ее качество будут исследовать в Москве. Данные о качестве и объеме запасов воды будут получены к сентябрю, когда пробурят еще несколько скважин, добавил вице-премьер.

«Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объеме. Мы сейчас пробурим еще несколько скважин до конца сентября, в конце сентября будем иметь все данные», — сказал Хуснуллин.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. По его словам, такая мера позволит в короткие сроки «обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым».

Хуснуллин 8 июля заявил, что все водохранилища Крыма наполнились водой после подтопления, запасов в них хватит на два года.

В конце июня глава Крыма Сергея Аксенов завил, что ситуация с водой на полуострове нормализуется. Темпы водоснабжения возвращаются к норме.

В Крыму в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения. В Алуште, Симферополе, Ялте и других населенных пунктах были введены графики подачи воды. Проблемы наблюдались и в Севастополе.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.