Захарова восхитилась российскими спортсменами на ОИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила невероятное достоинство российских спортсменов на Олимпиаде, с которым они проходят испытания.

«С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — написала Захарова в Telegram 30 июля.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским спортсменам не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Он заверил, что страна поддерживает своих представителей, а «медалисты — вне критики».

Подобное заявление Песков сделал на фоне высказываний ряда зарубежных спортсменов в адрес сборной ОКР. В частности, речь идет об одном из инцидентов, который произошел ранее в этот день.

Так, российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась американцу Райану Мёрфи с результатом 1.54,15.

После заплыва Мёрфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). После сделанных высказываний американский пловец принес извинения Рылову.

Сам россиянин уточнил, что «всё хорошо, никаких проблем нет», как и поводов для переживания. По его словам, стороны всё друг другу объяснили, произошло недоразумение.

С негативными комментариями 29 июля выступила и американская спортсменка Меган Калмо, признавшись, что она с «мерзким чувством» наблюдала за результатами россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской, взявших серебряные медали по итогам соревнований парных двоек в академической гребле. Сама Калмо не прошла в финал.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала подобные высказывания пропагандой. По ее словам, «этого и хотели добиться, чтобы люди, спортсмены возненавидели русских по сути своей».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.