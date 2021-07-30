Названы самые популярные у предпринимателей Москвы сервисы портала МБМ

За первые шесть месяцев 2021 года столичные предприниматели воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала «Малый бизнес Москвы» (МБМ) более 26 тыс. раз. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Самыми востребованными онлайн-продуктами стали «Интерактивный помощник», ориентирующий в существующих мерах поддержки бизнеса, и «Проверка контрагентов», позволяющий определить благонадежность потенциального бизнес-партнера. На счету каждого из них 5,1 тыс. использований. Еще одной популярной онлайн-услугой остается «Законодательный бизнес-дайджест», информирующий предпринимателей о важных нововведениях в сфере правового регулирования бизнеса. Кроме того, растет спрос и на услугу «Записаться в бесплатный коворкинг».

«Представленные (на портале МБМ. — Ред.) сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса», — цитирует Сергунину портал mos.ru.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин со своей стороны отметил, что помимо услуг и сервисов на портале МБМ разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело.

«Например, «Гайд по открытию — франшиза» содержит необходимые данные для того, чтобы стать франчайзи. Проект открылся в апреле, и почти за 2,5 месяца к нему обратились около 6 тыс. пользователей», — рассказал он.

Услуги и сервисы на портале «Малый бизнес Москвы» доступны любому пользователю после регистрации в личном кабинете.

С 2018 года в Москве также реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений столицы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.