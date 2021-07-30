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Рестораторы Москвы прокомментировали отмену перчаточного режима

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Отмена обязательного требования о ношении перчаток в общественных местах Москвы облегчит жизнь работникам ресторанной сферы и улучшит настроение посетителей общепита. Об этом в пятницу, 30 июля, заявили президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и ресторатор Станислав Лисиченко РЕН ТВ.

«Нужно понимать, как правильно работать в перчатках, этому надо обучать. Когда они работают без перчаток, надо часто мыть руки. А в перчатках есть ощущение, что они защищены, часто их не меняют. Ведь это и дорого для предпринимателя. Я думаю, что по формальным признакам эта история закончилась», — рассказал Бухаров.

Лисиченко добавил, что любой шаг, который «ведет к нормальной жизни», оценивается людьми положительно.

«Это позитивно, даже какая-то маленькая отмена — большой шаг в сторону победы над COVID-19, улучшит настроение людей», — заключил ресторатор.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах.

Ослабить ограничения, как указал мэр, в столице позволило улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций — в 1,6 раза в сравнении с пиковыми значениями второй половины июня.

Накануне Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве быстро улучшается. Согласно данным на четверг, в городе за сутки выявили 3356 новых случаев коронавируса.

С 19 июля в Москве была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Мэр столицы заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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