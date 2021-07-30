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Лукашенко допустил возможность размещения в Белоруссии войск России

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Для обеспечения безопасности Союзного государства Минск готов разместить в Белоруссии вооруженные силы России. Об этом 30 июля заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с активом местной вертикали, сообщает агентство «БелТА».

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По его словам, российские войска в случае необходимости будут размещены незамедлительно. Как добавил Лукашенко, на уровне лидеров РФ и Белоруссии вопрос о размещении российских баз никогда не обсуждался.

«Сейчас в этом (размещении российских войск. — Ред.) нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в нужный момент страна может мобилизовать 500 тыс. человек.

«Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», — пообещал он.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что власти Белоруссии не обращались к российским властям по поводу возможности размещения в республике Вооруженных сил РФ. По его словам, данный вопрос регулируется определенными законом процедурами и полномочиями, напоминает «Газета.ру».

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе белорусского правительства сообщали, что премьеры затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов двух стран, по противодействию санкционному давлению.

На форуме регионов двух стран 1 июля президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия заявил о намерении развивать многоплановые отношения с Белоруссией. Путин также рассказал о близких союзнических отношениях между странами. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

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