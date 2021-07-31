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Названы мешающие похудеть продукты

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Свежие овощи могут препятствовать похудению, так как вызывают процесс брожения в организме и нарушают работу пищеварения. Об этом рассказала диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко в Instagram.

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Усенко рекомендовала термически обрабатывать овощи перед употреблением.

Диетолог рассказала, что вызывать брожение также могут капуста, картошка, помидоры, горох, чеснок, зелень, лук.

Кроме того, диетолог рассказала, что замедлять процесс похудения могут и фрукты: цитрусовые, бананы, груши, яблоки, виноград, персики, абрикос, чернослив и другие. Усенко не рекомендовала есть их натощак или в сочетании с молочными продуктами.

Также диетолог рекомендовала ограничить употребление дрожжевых изделий, каш, молочных продуктов, свинины, говядины, баранины, рыбы и морепродуктов, газированных напитков, пакетированных соков, пива и кваса.

Усенко отметила, что речь о том, чтобы «питаться воздухом», не идет. Она рекомендовала прислушиваться к организму, соблюдать режим и следить за балансом белков, жиров и углеводов.

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