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Диетолог развеял миф о полезных свойствах алкоголя

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В настоящее время врачи не рекомендуют употреблять алкогольные напитки в профилактических или лечебных целях, так как риски от алкоголя превышают возможную пользу. Об этом в пятницу, 30 июля, «Известиям» рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

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«Несмотря на то что в некоторых исследованиях показано положительное влияние полифенолов, содержащихся в вине, на состояние сердечнососудистой и других систем, вред от употребления алкоголя может быть значительным. Кроме того, точно не установлены индивидуальные безопасные дозы алкогольных напитков, а при превышении дозы все положительные эффекты могут быть сведены к нулю. Таким образом, специалисты не допускают употребление алкоголя вообще», — подчеркнула специалист.

При этом Стародубова отметила, что если человек все же решил выпить алкоголь, то не стоит превышать следующие дозы: один бокал вина — 175 мл, или одну кружку пива — 400 мл, или одну рюмку крепких алкогольных напитков — 40 мл, и обязательно во время приема пищи.

«Для женщин дозы еще меньше, а лучше вообще не пить», — уточнила врач.

Ранее было опубликовано исследование австралийских ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

23 июля доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков сообщил, что дискуссии о влиянии алкогольных напитков на организм ведутся уже более 30 лет, однако убедительной базы на этот счет пока получить не удалось.

При этом все же существуют усредненные нормальные показатели, добавил он. Так, молодым женщинам разумно выпивать в день по 50–125 мл хорошего сухого красного вина. При этом профессор акцентировал внимание именно на «хорошем вине». Мужчинам, как отметил специалист, можно выпивать в два раза больше миллилитров напитка. С возрастом эта норма подлежит корректировке, заключил Пищиков.

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