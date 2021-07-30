Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ

Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос завоевали серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале россияне проиграли команде Японии со счетом 36:45.

Для сборной ОКР данная награда стала 34-й в копилке, а для российского спорта — первой за последние 25 лет в этом виде фехтования.

Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпиаде — это результат работы последних пяти лет.

С победой россиянок поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства указал, что успех спортсменок на Играх станет вкладом в развитие российской школы фехтования.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио проходят с 22 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, сохранив название Токио-2020.