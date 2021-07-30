В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику

Российским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх в Токио, следует не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Такой совет дал в пятницу, 30 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно — золотые. И не обращать внимания на это всё», — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать последние высказывания некоторых зарубежных спортсменов.

Представитель Кремля заверил, что страна поддерживает своих спортсменов, а «медалисты — они вне критики».

Ранее в этот день российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась американцу Райану Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британцу Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

После заплыва Мёрфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). После сделанных высказываний американский пловец принес извинения Рылову.

Сам россиянин уточнил, что «всё хорошо, никаких проблем нет», как и поводов для переживания. По его словам, стороны всё друг другу объяснили, произошло недоразумение.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов 30 июля отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

Кроме того, накануне американская спортсменка Меган Калмо, не прошедшая в финал, призналась, что она с «мерзким чувством» наблюдала за результатами россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской, взявших серебряные медали по итогам соревнований парных двоек в академической гребле.

В тот же день депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев подчеркнул, что подобное высказывание, наполненное злостью от побед россиян, свидетельствует о правильном пути российских спортсменов, которые демонстрируют мощь и силу отечественного спорта.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.