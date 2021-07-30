Правительство внесет поправки для досрочного начала выплат на школьников

Правительство России в пятницу, 30 июля, внесет поправки, которые сделают возможным единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

28 июля президент России Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

В тот же день глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) принял заявления на «школьные» выплаты на детей от 12,4 млн родителей. По его словам, решения о назначении выплаты уже приняты в отношении 16,5 млн детей

14 июля, Котяков сообщил, что обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

3 мая сообщалось, что Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

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