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Празднование 1000-летия поселка Усвяты отменили из-за вспышки COVID-19

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Власти Псковской области за 1 день до торжеств отменили празднование 1000-летия поселка Усвяты. Юбилей планировали отметить 31 июля.

Как заявил губернатор Михаил Ведерников, причиной отмены стала вспышка коронавируса среди организаторов мероприятия. Положительный тест также получили глава района, его заместитель и руководитель детской школы искусств. Число заболевших может увеличиться, поскольку не все тесты еще обработаны.

Торжества перенесли на неопределенный срок. Глава региона пообещал провести праздник тогда, когда ситуация стабилизируется, сообщает ИА FlashNord.

Программа празднования 1000-летия со дня первого упоминания в летописи поселка Усвяты включала в себя концерт с участием Пелагеи и местных коллективов. Также планировалось провести фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой — известной народной певицы из Усвятского района.

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