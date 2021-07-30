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В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО

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Начавшиеся в Грузии военные учения с участием стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) Agile Spirit вызывают у России озабоченность, Москва предпримет необходимые меры для обеспечения своих интересов. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними следим, и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», — сказал Грушко журналистам.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активность Североатлантического альянса у границ РФ обязывает принимать меры по обеспечению безопасности страны. Так он прокомментировал учения Agile Spirit 2021 с участием 12 стран-членов альянса, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

В тот же день в пресс-службе министерства иностранных дел Абхазии сообщили, что данные учения создают напряженность в регионе. В ведомстве отметили, что республика оставляет за собой право на адекватную реакцию в случае враждебных действий или провокаций со стороны Грузии и ее западных партнеров.

До этого, 14 июля, замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах в ходе многонациональных учений Defender Europe – 2021, которые прошли с марта по июнь.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения безопасности РФ будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ. Он напомнил, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам России.

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