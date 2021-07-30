Аксенов оценил сроки ликвидации последствий непогоды в Крыму

Чтобы устранить все повреждения инфраструктуры в Крыму, которые были причинены в результате ливней и подтоплений, потребуется два года. Такой прогноз 30 июля дал глава региона Сергей Аксенов.

«По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет. Там будет и на 2022 год [заложен план работ и средства]. Там, где технология строительства позволит сделать быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами. Всё остальное — технологические сроки», — рассказал Аксенов журналистам.

Днем ранее мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что все пляжи города и окрестных поселков, которые восстанавливаются после наводнения в июне, открыты для купания. По словам Павленко, вода в море соответствует требованиям СанПиН.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

4 июля в Крыму прошли очередные сильные дожди, которые спровоцировали подтопления в некоторых частях полуострова. Больше всего происшествий отмечено в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма. Там выпало две месячные нормы осадков.

Также сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части республики.

7 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в регионе почти полностью устранены и туристы могут спокойно отдыхать на полуострове.