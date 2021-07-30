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Снижение рождаемости продолжается в Амурской области

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Рождаемость в Амурской области продолжает снижаться уже несколько лет, рассказала начальник управления ЗАГС региона Наталья Томилова. В январе-июне 2021 года родились 3575 малышей, тогда как за такой же период прошлого года — 3832 ребенка, передает asn24.ru.

«То есть каждый месяц мы теряем по 40–50 детей, но это вполне объяснимо. Тяжелая такая сейчас ситуация, и, может быть, даже те, кто прогнозировал родить ребенка, временно опасаются», — высказалась Наталья Томилова.

В России последние шесть лет отмечается падение рождаемости, сейчас необходимо работать с поколением Z, представители которого испытывают трудности в общении друг с другом. Об этом ранее заявила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова. Она подчеркнула, что с представителями этого поколения необходимо особо работать.

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