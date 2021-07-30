Данные клиентов крупного НПФ нашли на свалке в Пятигорске

В Пятигорске на свалке экоактивисты нашли документы негосударственного пенсионного фонда с логотипом «Русский Стандарт» с личными данными клиентов. Об этом NewsTracker рассказали члены ассоциации «Чистый регион».

По словам активистов, там были, в том числе, заполненные бланки договоров об обязательном пенсионном страховании с подписями и персональными данными, согласие на обработку персональных данных, заявления о переходе из ПФР в НПФ и заверенные копии паспортов, СНИЛС, документов, содержащих адреса, ИНН и номера телефонов.

Среди страхователей, чьи данные оказались на свалке, а не уничтожены в соответствии с требованиями действующего законодательства, граждане, которые проживают в Кабардино-Балкарии.

Активисты выяснили, что в здании, где располагается отделение «Русского Стандарта» в Пятигорске, в начале этого года проводился ремонт. Найденные бумаги находились среди строительных отходов.

Все собранные материалы направлены в прокуратуру и Роскомнадзор. Также активисты изложили в заявлениях в эти ведомства свои версии произошедшего.