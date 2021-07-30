Зеленский прибыл в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где встретится с военными и проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства встретится с военнослужащими, которые участвуют в операции объединенных сил на востоке Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

26 июля представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что Киев стремится перевести переговоры контактной группы по Донбассу в дистанционный формат, чтобы и дальше затягивать процесс достижения договоренностей. По его словам, Украина не заинтересована в достижении договоренностей.

22 июля в Германии указали на активизацию боевых столкновений в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения.

20 июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что, в случае если Украина задастся целью решить ситуацию на юго-востоке страны, то конфликт в Донбассе можно урегулировать в течение одного года в рамках ранее заключенных Минских соглашений.

12 июля президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву просто не нужен Донбасс. На это указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

В апреля Зеленский заявил, что Минские соглашения должны быть гибкими, некоторые пункты стоит обновить. Украинский лидер отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием «мощных игроков», которые изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.