Прямой эфир
Спорт
Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Общество
Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
Общество
Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы продолжатся
Общество
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержу малого и среднего бизнеса
Общество
Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Московском регионе
Спорт
Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль на ОИ
Сюжет:

Песков назвал героем выступившую с травмой на ОИ рапиристку Мартьянову

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул большой вклад российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, отдельно отметив результат фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая продолжила выступление, несмотря на травму.

«Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов — о триумфе в Токио, пути к золоту и выступлении с травмой

«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов,и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться», — сказал журналистам представитель Кремля в пятницу, 30 июля.

Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире Олимпийских игр в Токио. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34, пишет «Спорт-Экспресс»

В тот же день спортсменка рассказала о травме, которую она получила в командном турнире Олимпийских игр. В третьем раунде финала при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, спортсменка сумела продолжить выступление.

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов назвал спортсменку настоящей героиней. Он заметил, что успех российских фехтовальщиц является победой всей страны и, конечно, Татарстана, откуда приехала спортсменка.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021