Песков назвал героем выступившую с травмой на ОИ рапиристку Мартьянову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул большой вклад российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, отдельно отметив результат фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая продолжила выступление, несмотря на травму.

«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов,и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться», — сказал журналистам представитель Кремля в пятницу, 30 июля.

Накануне российские рапиристки выиграли золото в командном турнире Олимпийских игр в Токио. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34, пишет «Спорт-Экспресс»

В тот же день спортсменка рассказала о травме, которую она получила в командном турнире Олимпийских игр. В третьем раунде финала при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, спортсменка сумела продолжить выступление.

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов назвал спортсменку настоящей героиней. Он заметил, что успех российских фехтовальщиц является победой всей страны и, конечно, Татарстана, откуда приехала спортсменка.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.